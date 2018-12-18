المدير الرياضي لسان جيرمان يكشف مصير أدريان رابيو

فرنسا – أعلن البرتغالي أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي في نادي باريس سان جرمان، الاثنين أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيترك بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد رابيو في 30 يونيو ليصبح بعدها حرا في الانتقال إلى النادي الذي يختاره من دون أي بدل مادي.

وأكد هنريكي لموقع “ياهو” أن النادي قرر بالتالي وقف أي محادثات مع اللاعب الذي نشأ في صفوفه، وقال في هذا الصدد “إنه قرار اتخذته إدارة النادي بعد الاجتماع الذي عقدته مع اللاعب. لقد أعلمني (رابيو) أنه لن يجدد عقده ورغبته في ترك النادي كلاعب حر في نهاية الموسم”.

وأضاف “بطبيعة الحال، قرار اللاعب ستترتب عليه عواقب واضحة تتمثل ببقائه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لفترة غير محددة”، مشيرا إلى أن النادي “كان قد وافق على جميع طلبات اللاعب المتعلقة بالشق الرياضي”.

وتابع “لقد ناقشنا هذه الشروط من أجل أن يبقى معنا في السنوات القادمة، لكن للأسف، لقد توقفت المحادثات نهائيا الآن”.

ونقل موقع ياهو عن هنريكي قوله إنه “لا يستبعد” رحيل رابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية من الأول وحتى 31 يناير المقبل.

المصدر: أ ف ب