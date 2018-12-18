المريمي: الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم في ربيع 2019

ليبيا – قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي أمس الإثنين إن كافة الترتيبات تجري الآن لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ربيع 2019.

المريمي أوضح في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن المفوضية العليا للانتخابات تعمل على إجراء الترتيبات الأولية للاستفتاء على الدستور المرتقب في يناير المقبل.

ولفت مستشار رئيس البرلمان إلى أنه في حال تم التصويت على الدستور بنعم ستجرى الانتخابات في موعد لاحق يتوافق مع ما قالته البعثة الأممية وهو ربيع 2019 وأن الأمر يتوقف على المؤتمر الجامع الذي سيجرى بين الأطراف كافة مطلع 2019 وبناءً على التوافقات التي سيخرج بها المؤتمر سيقرر موعد الانتخابات.

وأوضح المريمي أن تصريحات عضو مجلس النواب عبد السلام نصية التي قال فيها أن الانتخابات ستجرى نهاية العام ستكون في حالة واحدة،حال عدم التصويت على الدستور بنعم أو عرقلة عملية التوافق في المؤتمر الجامع.