بابا نويل ينوي تقديم هدايا لبوتين وترامب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

فنلندا – كشف رمز عيد الميلاد الكاثوليكي، سانتا كلوز، من لابلاند الفنلندية، عن عزمه تقديم هدايا لرؤساء روسيا وأمريكا وفنلندا، فلاديمير بوتين، دونالد ترامب، وسولي نينيستو، لكنه لم يفضح عنها.

وقال سانتا كلوز لمراسل وكالة “نوفوستي” الروسية: “سأبقيها (الهدايا) سراً ومفاجأة. إذا أردت أن تعرف ما هي، عليك أن تسأل دونالد وفلاديمير وسولي عن ذلك”.

ويعيش الشخصية الأسطورية سانتا كلوز في مقره الرسمي، الذي يقع في قرية سانتا كلوز في الدائرة القطبية الشمالية، بالقرب من مدينة روفانيمي الفنلندية.

الدائرة القطبية كانت دائما واحدة من المناطق العزيزة على قلب ساحر الأطفال سانتا. ويقع منزل سانتا كلوز في أقصى الشمال، لكنه يعيش أيضًا في عالم رائع من القصص والحكايات الخرافية.

المصدر: نوفوستي