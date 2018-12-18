بالتمر: مصلحة الأحوال المدنية تسعى لإفتتاح مقر لها في مدينة تاورغاء بأسرع وقت

ليبيا – التقى مديرعام مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر اليوم الثلاثاء في طرابلس مع رئيس المجلس البلدى تاورغاء محمد الشكشاك ، حيث بحثا إمكانية عودة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية إلى مدينة تاورغاء بعد عودة عدد من أهاليها إلى ديارهم لتقديم كافة الخدمات لهم بطريقة ميسرة.

بالتمر كشف في تصريح خاص لصحيفة المرصد بأنه إتفق مع الشكشاك على فتح مكتب للأحوال المدنية فى تاورغاء بأسرع وقت بما يتوافق مع مساعي المصلحة لإيصال خدماتها إلى كافة المواطنيين.

وأكد مديرعام مصلحة الاحوال المدنية في ختام تصريحه بأنهم إتفقوا على تخصيص مكان لمكتب الأحوال المدنية بتاورغاء من أجل البدأ فى فتح المكتب من أجل تقديمه خدماته للمواطنين فى كافة أنحاء تاورغاء والحفاظ على بياناتهم وتقديم كافة المستندات التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية.