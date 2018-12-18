بالصور | ضبط أكثر من 2 مليون طلقة مسدس قادمة من تركيا في ميناء الخمس

ليبيا – كشف مصدر من جمارك ميناء الخمس اليوم الثلاثاء عن ضبط حاوية 40 قدم قادمة من تركيا بعد تفتيشها ، مبيناً بأن الحاوية كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 مم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لأسباب أمنية أوضح في تصريح خاص لصحيفة المرصد بأن الحاوية كان من المفترض بأن تكون محملة بمواد أرضيات (باركيه) ومكملاتها ومواد غذائية بحسب أوراق تسجيلها ، مؤكداً بأن كل الكمية على الحاوية كانت رصاص دون وجود أي سلعة اخرى .

وأكد المصدر بأن الكمية التى وصفها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها من قبل جمارك الخمس وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – خاص