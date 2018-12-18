بالصور | ميناء الخمس يضبط شُحنة أسلحة أخرى قادمة من تركيا

ليبيا – تمكنت سلطات ميناء الخمس البحري اليوم الثلاثاء من ضبط حاوية تحتوي على أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا .

وقال مصدر أمني من ميناء الخمس فى حديث لـ المرصد مفضلاً عدم إعلان هويته بأن هذه الحاوية من حجم 40 قدم وجرى العثور عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة أسلحة أخرى يوم أمس.

وكشف المصدر بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب ذات المصدر على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد المصدر بأن سلطات الميناء تحفّظت على الشحنة وعند حصرها حتى مساء اليوم تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9ملم و 120 مسدس ” بريتا ” و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها يوم أمس على أساس أنها مواد غير قتالية .

وكانت سلطات الميناء قد ضبطت أمس الإثنين حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وعلمت المرصد بأن الحاوية كان من المفترض بأن تكون محملة بمواد أرضيات (باركيه) ومكملاتها ومواد غذائية بحسب أوراق تسجيلها ، وأكد مصدر للصحيفة بأن كل الكمية على الحاوية كانت رصاص دون وجود أي سلعة اخرى

وأكد المصدر بأن الكمية التى وصفها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها من قبل جمارك الخمس وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – خاص