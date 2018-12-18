ترامب يشن هجوما جديدا على شركات التواصل الاجتماعي

واشنطن – شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما جديدا على شركات التواصل الاجتماعي “Facebook Inc” و”Alphabet Inc’s Google” و”Twitter Inc”، متهما إياها بالانحياز ضد أنصاره.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: “Facebook وTwitter وGoogle منحازة إلى الديمقراطيين لدرجة تثير الضحك! وTwitter، في حقيقة الأمر، زادت كثيرا من صعوبة انضمام الناس إلى حساب @realDonaldTrump”.

وتابع ترامب: “إنهم قاموا بشطب كثير من الأسماء وأبطأوا بشكل هائل المستوى والارتفاع (لمتابعة الصفحة)، ومع ذلك لم يعترفوا بفعل أي شيء!”.

وهذه الانتقادات ليست الأولى التي وجهها ترامب إلى هذه الشركات الـ3، وسبق أن اتهمها في أغسطس الماضي بإخفاء الروابط للمواقع الإعلامية المحافظة والمؤيدة للجمهوريين.

كما دعاها الرئيس الأمريكي إلى التصرف بحذر، معتبرا أنها تمارس الانحياز السياسي والحد من حرية التعبير.

المصدر: RT