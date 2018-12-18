جهاز النهر يحذر من كارثة بعد إقتحام مجموعة مسلحة لمحطة ضخ منظومة الحساونة

ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أمس الإثنين تعرضت محطة الضخ بالحقل الجنوبي بمنطقة حقول آبار مياه الحساونة إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بترويع المهندسين والفنيين وسرقت هواتفهم المحمولة وبعض مقتنياتهم الخاصة.

الجهاز حذر عبر مكتبه الإعلامي من خطورة هذه الاعتداءات على سلامة المستخدمين وعلى سير العمل والتي أصبحت متكررة ، مذكراً بحادثة خطف المهندسين الأجانب من داخل الاقامة بمبانى الدعم والتشغيل بمنطقة حقول الآبار في السادس من شهر يوليو الماضي فيما لايزال مصير المهندسين المختطفين مجهول إلى هذه اللحظة.

وجدد الجهاز مناشدته لكل الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتهم أمام المواطن بتوفير الحماية لحقول آبار مياه منظومة الحساونة للحفاظ على استمرار ضخ المياه إلى المدن وتجنب كارثة إنقطاع المياه خاصة مع استمرار أعمال السرقة والتخريب التي تتعرض لها مكونات تشغيل رؤوس الآبار.