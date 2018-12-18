رئيس نادي تورينو ينتقد بشدة تصرف رونالدو

ايطاليا – انتقد أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو، تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، خلال موقعة ديربي تورينو السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وقال كايرو، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “بطل مثل كريستيانو رونالدو لا يجب أن يفعل مثل هذه الأمور، لقد سخر من الحارس. إذا كان بطلا، لا يجب أن يفعل شيئا كهذا”.

وتعمد رونالدو، بعد تنفيذه ركلة جزاء ترجمها إلى هدف الفوز الوحيد لفريقه في الدقيقة 70، دفع حارس مرمى تورينو البديل، الأوروغوياني سلفادور إيتشازو بشكل غير مبرر، وتلقى النجم البرتغالي بطاقة صفراء من الحكم على هذا التصرف.

وأضاف رئيس تورينو في تعليقه على مباراة الديربي: “الجميع شاهد ما حدث في المباراة، وكان من الواضح كيف قام ماتويدي بدفع بيلوتي وكذلك ما حدث بين ساندرو وزازا، ولذلك على الأقل كان لدينا ركلتا جزاء يجب مشاهدتهما بتقنية الفيديو”.

وتابع: “نحن لسنا الوحيدين الذين تعرضنا للظلم، فقد حدث نفس الأمر مع جنوى في روما”.

وتراجع تورينو بخسارته أمام السيدة العجوز خمسة مراكز على جدول ترتيب الكالتشيو، من المركز السادس إلى الـ11، بعد أن تجمد رصيده عند 22 نقطة، فيما حقق يوفنتوس، حامل اللقب، انتصاره السابع على التوالي والخامس عشر في الموسم مقابل تعادل وحيد، ورفع رصيده إلى 46 نقطة معززا صدارته للدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات