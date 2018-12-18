شركة الخطوط الإفريقية تغير جدول رحلاتها إلى إسطنبول بطلب تركي

ليبيا – أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية عن تغيير جدول رحلاتها إلى اسطنبول بعد قرار سلطات الطيران المدني التركية لكافة شركات الطيران العالمية بوقف الرحلات مؤقتاً يومي 30 و 31 ديسمبر الجاري وذلك لتحويل مسار الرحلات الدولية إلى مطار اسطنبول الدولي الجديد بديلاً عن مطار أتاتورك .

الخطوط الافريقية أفادت بحسب مكتبها الاعلامي زبائنها بأن عليهم تغيير حجوزاتهم على الرحلة رقم 8 معيتيقة / اسطنبول ومصراتة / اسطنبول والعودة ، بمكاتب الشركة إلى يومي الخميس والجمعة 27 و 28 من هذا الشهر بدلاً عن يومي 30 و31 من نفس الشهر .