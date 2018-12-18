صنع الله يعلن عن خطوة تصعيدية ضد حرس حقل الشرارة النفطي

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي وفق بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء اليوم الإثنين وتلقت المرصد نسخة عنه .

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم انتاجه في حقل الشرارة يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 الجاري.

وفى خطوة تصعيدية لا تنذر بحل قريب للأزمة حتى فى حال وافق المغلقون على إعادة فتح حقل الشرارة ، أكدت المؤسسة بأنها لن تستأنف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة فيه .

وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في ذات البيان :

” لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسراً من قبل مجموعة مسلحة هي الكتيبة 30 و سرية الإسناد المدنية التابعة لها والذين يزعمون توفيرهم الأمن في الحقل في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف.”

وأضاف صنع الله مؤكداً على ذات الخطوة التصعيدية قائلاً : “ من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كُنا فيه قبل إغلاق الحقل”.

المرصد – متابعات