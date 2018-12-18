عدل الوفاق تدين الاعتداء على محكمة ونيابة العزيزية وتطالب الجهات المختصة بالتدخل

ليبيا – أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق الاعتداء على محكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين يوم الأربعاء الماضي من قبل أحد منتسبي إحدى الجهات الأمنية للضغط على الهيئة القضائية بشأن الإفراج على متهم في عدة قضايا وتهديد الهيئة التي تمثل السلطة القضائية.

وزارة العدل طالبت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه مكتب النائب العام ووزارة الداخلية وكل المؤسسات العسكرية والنظامية المختصة بالتدخل كل حسب اختصاصه ردعاً لمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات غير المسؤولة.

وأشادت الوزارة بموقف الهيئة القضائية التي رفضت الانصياع للتهديدات والإملاءات بل مارست مهامها القضائية بما يمليه القانون والضمير مرسخة بذلك مبدأ إحقاق الحق مهما تعاظمت الخطوب.

وشدد البيان على ضرورة تقديم كل من تجاوز إلى العدالة لينالوا عقابهم، محذرةً من مغبة استمرار حالات الانفلات الأمني الذي قد ينتج عنه توقف العمل القضائي وتعطيله ما يؤثر سلباً على الوطن والمواطن.