عماري زايد يبحث مع تعليم الوفاق سبل زيادة مرتبات موظفي الجامعات

ليبيا – إجتمع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد أمس الاثنين مع وزير مالية الوفاق فرج بومطاري ووكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة بالإضافة إلى رئيس ونائب النقابة العامة لموظفي الجامعات.

زايد إستمع خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق لمطالب النقابة العامة لموظفي الجامعات والمتمثلة في زيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي بالإضافة لمنح العلاوات والفروقات والعمل الإضافي وكيفية معالجتها في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المجلس الرئاسي والحكومة والجامعات.

وطالب عضو المجلس الرئاسي بضرورة العمل لإعداد الملاك الخاص بموظفي الجامعات واعتماده من وزارة العمل والتأهيل وتكليف وزارة التعليم بإعداد منشور يعمم على الجامعات لتفعيل مجالس الجامعات والتي تعد النقابات جزء منها.

وأتفق المجتمعون على أن تقوم النقابة بمخاطبة وزارة المالية بشكل رسمي لمعالجة موضوع التسويات والعلاوات لموظفي الجامعات وكذلك عقد اجتماع خلال الإسبوعين القادمين للوقوف على ما تم الاتفاق عليه.