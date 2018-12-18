في هطاي التركية.. أسياخ كباب بطول متر ونصف

تركيا – يتفنن مطعم للمشاوي بولاية هطاي جنوبي تركيا في صنع أسياخ كباب يصل طولها إلى متر ونصف، ينافس بها كباب ولاية أضنة، الذي يبلغ طوله مترًا.

ويقع المطعم في قضاء “قرق خان”، وقد ذاع صيته في عموم المنطقة بأسياخ الكبد والكباب سواء المصنوعة من اللحم أو الدجاج.

وفي حديث للأناضول، قال ميراي أوز، وهو مهندس أغذية يعمل في المطعم، إن استخدام أسياخ طويلة أكسب تميزًا لتقديم الطعام، إضافة إلى تميز مذاق أطباق هطاي.

وأضاف أن لحم الكباب يتم تفريمه بطريقة يدوية تقليدية، قبل إضافة البهارات الخاصة، وأن الراغبين بلحم أقل دسمًا يفضلون كباب الدجاج.

أما “أسطة” الكباب، حسين أوزدمير، الذي يعمل في هذا المجال منذ 20 عامًا، فأشار أن فرم لحم الكباب بطريقة يدوية أمر شاق، لكن يمنح الطعام لذة مختلفة.

وتشتهر هطاي بمطبخها الغني، وبأساليب التقديم المتميزة.