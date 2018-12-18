كوريا الجنوبية تقدم دعماً مالياً لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – أبدت كوريا الجنوبية أمس الإثنين تأكيدها على تقديم دعم مالي لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بقيمة مليون دولار أميركي ليصبح إجمالي المساعدات التي قدمتها للصندوق 3 ملايين دولار.

سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا سونغسو تشوي وقع الاتفاقية في تونس وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا مع الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا سلطان حاجييف.

وقال تشوي خلال توقيع الاتفاقية إن بلاده ستواصل العمل عن كثب مع الشركاء الليبيين والدوليين من أجل دعم استقرار وإعادة بناء ليبيا، مبدياً آماله أن يساهم دعمنا للاستراتيجية الجديدة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا في تحسين حياة الليبيين”.

يشار إلى أن صندوق تحقيق الاستقرار مسؤول عن تنفيذ مشاريع منوعة داخل جملة من البلديات الليبية خاصة تلك الأكثر تضرراً نتيجة الحرب.