ليفربول يلقب صلاح بـ"المبدع" احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

أنجلترا – نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لنجوم الفريق في اليوم العالمي للغة العربية.

وكتب النادي بعض العبارات التي تصف نجوم الفريق باللغة العربية، ” كالمنقذ والعملاق والعقل المدبر والقناص والقائد، وعلقت على هدف صلاح “بالمبدع”، ليختم الموقع الفيديو ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، “إن الذي ملأ اللغات محاسنا.. جعل الجمال وسره في الضاد”.

واستعاد “الريدز” صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى برصيد 45 نقطة، متفوقا على منافسه الأول بطل البريميرليغ مانشستر سيتي بنقطة واحدة.

المصدر:twitter@LFC_Arabic