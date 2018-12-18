مؤسسة النفط تسير 113 شاحنة محملة بالوقود إلى المنطقة الجنوبية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء إنطلاق 108 شاحنة محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات و1.493 مليون لتر من وقود الديزل إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من غاز الطهي من مستودع مصراته النفطي باتجاه مستودع سبها.

المؤسسة الوطنية للنفط أكدت عبر مكتبها الإعلامي بأن قوة حماية ستقوم بمرافقة القافلة حفاظا على أمن وسلامة السائقين في إطار المساعي الحثيثة والمستمرة لضمان وصول الوقود إلى جميع أهالي الجنوب بسهولة وبالأسعار الرسمية.

ونوّهت المؤسسة إلى أن شركة البريقة ستقوم بتفريغ القافلة بمستودع سبها ثم توزيع هذه الكميات على المحطّات عن طريق شركات التوزيع المختصّة وبالتنسيق مع عمداء البلديات واعتماد سندات تسليم الوقود للمحطات من عمداء البلديات.

وأثنت المؤسسة على كل الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الأمنية المشاركة والتي تتمثل في المناطق العسكرية”الوسطى ،براك،سبها،الجفرة”التي ستقوم بتأمين مسار شاحنات الوقود التابعة للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته وذلك بالتنسيق مع عميد بلدية مصراته وعمداء بلديات الجنوب.

ومن جهته،علق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة قائلاً:”سيتم ضبط عمليات توزيع المحروقات على المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات والمجالس البلدية كما يتعيّن على العمداء والأجهزة الضبطية التابعة للبلديات مراقبة بيع هذه المحطات للمحروقات بالأسعار الرسمية وإبلاغ الشركة عن أي مخالفات تحدث في هذا الصدد حتّى نتمكّن من ايقاف تزويد هذه المحطات بالمحروقات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّها خصوصا في حال ثبوت تورّطها في عمليات تهريب.

وأضاف بن كورة أن هذه القافلة هي نتيجة عمل مضني استمر لعدة اشهر من التنسيق وتقريب وجهات النظر بين الجهات المشاركة حيث تعتزم شركة البريقة القيام بإمدادات بشكل متواصل ودوري وذلك شريطة استمرار توفّر الظروف الأمنية المناسبة لنقل الوقود والتي كانت العائق الأساسي في الفترة الماضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط ستقوم بنشر جداول الكميات المسلمة يوميا في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

ودعت الوطنية للنفط وشركة البريقةكافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد وعن المحطات المغلقة أو الغير ملتزمة بالسعر الرسمي وذلك إمّا من خلال إعلام عمداء البلديات مباشرة أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع “فيس بوك”.