مجلس الأمن يدرس طريقة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

نيويورك – يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار، في مدينة الحديدة اليمنية.

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وزعت مشروع القرار على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا يوم الاثنين، لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في السويد.

ولم يتضح بعد متى سيتم طرحه للتصويت، ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، بحيث لا تستخدم ضده حق النقض (الفيتو) الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المسودة تطلب من غوتيريش، تقديم مقترحات بشأن “كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناء على طلب الطرفين اليمنيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

كما تريد أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دورا رائدا في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.

هذا وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، والذي تم التوصل إليه بمشاورات السويد حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.

واتفقت جماعة “أنصار الله” الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الخميس الماضي، على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام، التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.

المصدر: رويترز