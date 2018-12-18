مصر تسدد ديونا بالملايين لدولة عربية

مصر – تستمر الحكومة المصرية في تسديد الديون لشركة دانة غاز الإماراتية، حيث تسلمت الشركة دفعة بقيمة 20 مليون دولار، ولكن بالجنيه المصري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، باتريك ألمان ورد، إن الشركة تتوقع استلام دفعة أخرى بالدولار قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيمكنها من استئناف خطط استكشاف منطقة امتياز شمال العريش البحرية، التي تتمتع بإمكانيات واعدة.

ووصل إجمالي المستحقات التي تلقتها الشركة الإماراتية من الحكومة المصرية خلال العام الحالي إلى 152 مليون دولار.

وكانت “دانة غاز” قد بدأت الاستثمار في مصر عام 2007، وأصبحت اليوم خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد؛ حيث وصل إنتاجها في مصر خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 36,800 برميل نفط مكافئ يوميا.

وتمتلك الشركة في مصر 14 رخصة تطوير، وثلاثة امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز. وتبلغ احتياطاتها المؤكدة والمحتملة (كما في نهاية السنة المالية 2017) نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.

المصدر: وكالات