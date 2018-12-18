مصلحة المطارات تناقش المشاكل الفنية والإدارية بمطار طبرق الدولي

ليبيا – بحث رئيس مصلحة المطارات إمحمد الأطرش اليوم الثلاثاء مع مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بالمطار.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات إلى المشاريع القائمة في المطار من أهمها المهبط 20/02 والصالة الرئيسية وحل كل المشاكل والعراقيل بخصوصهم إلى جانب مناقشة المشاريع المستهدفة في المطار لعام 2019 أهمها البنية التحتية للمطار والمهبط 27/09.

وأعلنت المصلحة عن البدء في عدد من الدورات التدريبية الداخلية للموظفين بالمطار بالتعاون مع إدارة تنمية الموارد البشرية والتدريب بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية التي ستنفذها منظمة المعرفة للتدريب KO.

هذا وضم الإجتماع كل من مدراء الإدارات والمكاتب بمصلحة المطارات ومدير إدارة المهابط والساحات محمد فرج ومدير مكتب صيانة المهابط والمنشآت أبوبكر عوض إلى جانب مدير مكتب النقل الجوي محمد آدم.