معزب: تصريحات نصية بإجراء إنتخابات نهاية 2019 لا علاقة لها بأي إتفاق مع مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة محمد معزب أمس الإثنين إنه لم يحدث أي توافق أو مباحثات بين الأطراف الليبية بشأن تأجيل الانتخابات لنهاية 2019 وأن ما قاله النائب عبد السلام نصية لا علاقة له بأي اتفاق بين الأطراف في ليبيا.

معزب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية أن تحديد موعد الانتخابات سيحددخلال المؤتمر الجامع المرتقب مطلع 2019 وأن الترتيبات التي تجرى الآن ستتوقف على التوافق في الاجتماع.

يُشار إلى أن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية قال في تصريحات سابقة لذات الوكالة إن الانتخابات الرئاسية هي المحطة النهائية في ليبيا وتحتاج إلى تشريع إما دستور أو قاعدة دستورية.

وأضاف أنه حال التصويت على مشروع الدستور بـ”نعم” ستجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية في مدة لا تتجاوز نهاية العام القادم 2019 وإذا جاءت بـ”لا” فيجب العمل على القاعدة القانونية وأن الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية هو الحل ومن الضروري الوصل إلى أجواء تقبل فيها نتيجة الانتخابات.