مفاوضات عراقية ايرانية للتجارة عبر الريال والدينار

أيران – كشف مسؤول ايراني، عن اجراء مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني والعراقي لوضع اللمسات الأخيرة من اجل فتح الائتمان بين مصارف البلدين بشكل رسمي من خلال استخدام الريال الإيراني والدينار العراقي.

وقال رئيس الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق في تصريح اوردته وكالة “تسنيم” الايرانية للأنباء، إنه “لا توجد لدينا مشكلة في الصادرات الى العراق حيث ان صادراتنا بلغت خلال الأشهر الـ 8 الماضية ما يعادل مجمل صادرات العام الماضي، ووصلت الى 8 مليارات دولار”.

واضاف ان “المفاوضات تجري وتوشك على الانتهاء بين البنك المركزي الإيراني والعراقي لتكون عملية فتح الائتمان عبر المصارف وبشكل رسمي من خلال اعتماد الريال والدينار”.

واكد انه “في حال تم توقيع هذا الاتفاق من قبل كلى الدولتين سيكون بمقدور مصارف البلدين فتح الاعتماد المستندي L/C لبعضهم البعض”.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية المشتركية الإيرانية العراقية ان “المعاملات المالية لتجار البلدين تجري في الوقت الحالي عبر الصيرفة وعدد محدود من البنوك”.