ميسي يتسلم الحذاء الذهبي الخامس في تاريخه

أسبانيا – استلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف القارة العجوز على مستوى الدوريات.

وسجل ميسي 34 هدفا خلال موسم 2017-2018، ليتوج بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، ويفك الشراكة مع غريمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ4 ألقاب.

وحصد ميسي اللقب من قبل موسم 2009-2010 (34 هدفا)، موسم 2011-2012 (50 هدفا)، 2012-2013 (46 هدفا)، 2016-2017 (37 هدفا).

وأصبح برشلونة، يملك في رصيده 7 ألقاب من جائزة الحذاء الذهبي، 5 مرات لميسي، وسواريز موسم 2015-2016، والبرازيلي الظاهرة رونالدو 1996-1997.

المصدر: وكالات