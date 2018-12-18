وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران يبحثون تشكيل لجنة دستور سوريا

جنيف – التقى وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، في جنيف، الثلاثاء، لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا.

واستضاف مبنى الأمم المتحدة بجنيف، اجتماع وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف.

وفي تصريح صحفي قبل اللقاء، أعرب ظريف، عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتيجة إيجابية.

ويقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بعد الاجتماع مأدبة غداء للوزراء الثلاث والوفود المرافقة لهم، ثم يُعقد اجتماع رباعي، يضم الوزراء الثلاث ودي ميستورا.

ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.

وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي يناير/ كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا الصدد من “مؤتمر الحوار الوطني” الذي عقد في سوتشي، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون تشكيل لجنة دستورية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية، من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير يختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سوريا، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول بإسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.