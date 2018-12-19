آمر اللواء 73 مشاة يجرى جولة ميدانية لتمركزات وحداته في محيط الهلال النفطي

ليبيا – قام آمر اللوء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني، بجولة ميدانية حول نقاط تمركز الوحدات العسكرية في المناطق المحيطة بالهلال النفطي شرقي البلاد.

المسؤل الإعلامي للواء منذر الخرطوشي أوضح بأن الجولة تأتي في إطار رفع المعنويات والحث على بذل الغالي والنفيس في أداء الواجبات القتالية والأمنية والصورة المثالية المرجوة فيما هو قادم من مهام عسكرية.

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وأضاف بأن سرية المخابرة قامت بتأمين الاتصالات التي تعتبر العمود الفقري للوحدات العسكرية في محاور القتال ، لكن دون الحديث عن تفاصيل أكثر لمهام سرية المخابرة في اللواء 73 مشاة.

وأوضح المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، أن الوضع الميداني للوحدات القتالية التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى بإمرة اللواء سالم درياق ممتاز جدا، حيث تقوم بتسيير الدوريات الاستطلاعية باستمرار بالإضافة لعدة نقاط مختلفة تتمركز بها الوحدات العسكرية خارج الحقول النفطية