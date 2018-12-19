أربعة ملفات خلال إجتماع سلامة مع النايض فى مقر البعثة بتونس

ليبيا – إستقبل غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، الأربعاء ، في مقر البعثة بتونس ، عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة .

وفى إيجاز صحفي نشره مكتبه الإعلامي ، فقد رافق النايض علي حمودة، رئيس وحدة الوساطة وصنع السلام بمَجمع ليبيا للدراسات المتقدمة .

وتم التباحث خلال اللقاء في مجموعة من الموضوعات التي تخصّ الشّأن الليبي ومستجدات الوضع السياسي الراهن وكيفية الخروج من الانسداد .

كما تناقش الجانبان فى ملف الأزمات الإنسانية في ليبيا، والمؤتمر الوطني الجامع، والإنتخابات القادمة المزمع عقدها بحلول ربيع 2019 وفقاً لنص ذات الإيجاز .