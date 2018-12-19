أسعار النفط تعوض بعض خسائرها لكن مخاوف تخمة المعروض مستمرة

الولايات المتحدة – عوضت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الأربعاء مع ظهور بوادر استقرار في أسواق الأسهم العالمية لكن الخام ظل تحت ضغط من مخاوف تخمة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي التي تسببت في خسائر حادة على مدى الجلسات الثلاثة الأخيرة.

وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة سبعة سنتات بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 46.31 دولار للبرميل بعد أن هوت 7.3 بالمئة اليوم السابق في جلسة لامست خلالها أدنى مستوياتها منذ أغسطس آب 2017.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 0.36 بالمئة أو 20 سنتا إلى 56.46 دولار للبرميل. وانخفض الخام 5.6 بالمئة يوم الثلاثاء عندما سجل أدنى مستوياته في 14 شهرا.

وبرنت منخفض أكثر من 30 بالمئة عن ذروته الحديثة 86.74 دولار للبرميل المسجلة في الثالث من أكتوبر تشرين الأول في حين نزل غرب تكساس الوسيط نحو 40 بالمئة عن أعلى مستوياته في عدة سنوات 76.9 دولار للبرميل المسجل في الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال ستيفن إينس مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن أسعار غرب تكساس الوسيط متماسكة يوم الأربعاء مع ”بحث المتعاملين عن بعض العزاء في أسواق الأسهم الأمريكية في الوقت الذي يبدو فيه أن المعنويات إزاء المخاطرة تستقر.

”لكننا بعيدون تماما عن أي تحول صوب المراهنة على صعود الأسعار في معنويات المستثمرين.“

المصدر : رويترز