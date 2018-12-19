أكثر من 4 الاف نيجيري عادوا إلى بلادهم من ليبيا طوعاً هذا العام

ليبيا – أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ بدولة نيجيريا ، وصول 140 مهاجر طوعاً إلى بلادهم من ليبيا ليلة الثلاثاء بينهم بينهم 25 طفل.

وأكد المنسق الإقليمي بحسب وكالة الأنباء النيجيرية بأن طائرة الخطوط الجوية الليبية حطت محملة بالعائدين على أرض ” مطار مورتالا محمد الدولي “بمدينة لاغوس ، مبيناً بأن عدد العائدين طوعاً في الفترة من 6 يناير وحتى 18 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، وصل إلى 4,123 مهاجر حتى الآن.

وأشار المنسق الافليمي إلى أن مراكز موارد المهاجرين التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع وزارة العمل والإنتاجية الاتحادية في أبوجا وبنين ولاغوس ، تحقق أيضا النتائج المرجوة ، حيث تم فتح مراكز تساعد المهاجرين الذين ينوون الوصول للمعلومات أو إجراء استفسارات تتعلق ببلد المقصد وفرص العمل المحتملة في البلاد وأفضل الطرق للوصول بسلام.

ولفت أفولايان حسب الوكالة إلى أن التعليقات الواردة من المركز ايجابية ومشجعة للغاية حيث سجل أكثر من 3000 استفسار جديد من قبل الراغبين في العودة طواعية من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.