أنقرة تكسب دعوى ضد واشنطن بشأن رسوم إضافية على الصلب

أنقرة تكسب دعوى ضد واشنطن بشأن رسوم إضافية على الصلب

تركيا – أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن بلادها ربحت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، حول الرسوم الإضافية التي فرضتها واشنطن على وارادت الصلب التركي.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها في فعالية بإسطنبول، الأربعاء، قالت فيها إن أنقرة ربحت الدعوة، أمس الثلاثاء.

وأوضحت “بكجان” أن بلادها ربحت دعوى مرفوعة ضد واشنطن أمام منظمة التجارة العالمية، حول الرسوم المفروضة على وارادت الصلب التركية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده زادت الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.

وأضافت الوزيرة التركية: “كما ربحنا دعوى سابقة ضد المغرب حول الصلب والحديد.. لدينا فريق محترف.. سنواصل القيام بأمور رائعة”.

في سياق آخر، أشارت “بكجان” إلى صعود تركيا 17 مرتبة في قائمة “سهولة التجارة الخارجية”، على المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال 2019، لتبلغ الترتيب 43.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.