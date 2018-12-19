إل جي تطلق شاشة 32 بوصة جديدة

سيئول – أطلقت شركة إل جي شاشتها 32QK500-W الجديدة بقياس 32 بوصة مع دعم نطاق ألوان يضم 1.07 مليار لون، وتعمل بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل.

وتمتاز شاشة إل جي الجديدة بدرجة سطوع تبلغ 300 قنديلة/م2 ونسبة تباين 1000:1 مع زمن استجابة 8 مللي ثانية ومعدل تنشيط الصورة 75 هرتز، وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على دعم تقنية FreeSync عند استعمال بطاقات رسوميات AMD متوافقة.

وتزخر الشاشة 32QK500-W الجديدة بمنفذ DisplayPort صغير ومنفذ HDMI، وتوفر للمستخدم إمكانية ضبطها من حيث الميل مع إمكانية تركيبها على الحائط بواسطة نظام التثبيت VESA، وأعلنت الشركة الكورية أن تكلفة الشاشة الجديدة تبلغ حوالي 300 دولارا أمريكيا.

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