البعثة الاممية وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل دعم المهاجرين بمراكز الايواء في ليبيا

ليبيا – إلتقت منسقة الامم المتحدة للشؤون الانسانية ماريا ريبيرو أمس الثلاثاء مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا مهند هادي و المدير القُطري في ليبيا سامر عبد الجابر.

الجانبين ناقشا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” دعم برنامج الاغذية العالمي لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والدعم الإنساني في ليبيا و الدعم الغذائي للاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز.

يشار إلى ان سلامة إلتقى أمس الثلاثاء بهادي وبحثا الاحتياجات الإنسانية والتنموية في ليبيا ودعم الأمم المتحدة و برنامج الغذاء العالمي في البلاد.