الثني يتابع سير المشاريع الخدمية في مدينة أجدابيا ومحيطها

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء سير عمل مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمواصلات والإسكان والمرافق في بلديات ومناطق “أجدابيا، زويتينة، سلطان، البيضان، البريقة، وبشر والقنان

الثني ناقش بحسب الموقع الرسمي التابع للحكومة خلال الإجتماع الذي عقده مع مسؤولي هذه القطاعات، المشاريع المنفذة في تلك البلديات والمناطق وسيرها.



واستعرض رؤساء المؤسسات والهيئات العامة الخدمية نسب الإنجاز في تنفيذ هذه المشاريع داخل البلديات المذكورة معرجين على أبرز العوائق التي تواجه سير تنفيذها.



كما أصدر الثني تعليماته للقطاعات المعنية بضرورة تقديم موقف نهائي يوم 25 ديسمبر الجاري لكافة المشاريع بالقطاعات الخدمية حرصاً من الحكومة على تنفيذ وعودها تجاه هذه القطاعات والمواطنين في تلك المناطق.