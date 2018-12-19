الخارجية الامريكية: على المسلحين الانسحاب فوراً من حقل الشرارة بدون شروط

ليبيا – أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلتها مراقبة الوضع في حقل شرارة النفطي، مطالبة العناصر المسلحة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من المنطقة بإعتباره أمر ضروري من أجل السماح باستئناف انتاج النفط لصالح جميع الليبيين.

نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو دعا بحسب البيان الصادر عنه و الذي نشر عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، جميع الأطراف إلى حل القضايا من خلال الحوار البناء والوسائل السلمية بروح التوافق وليس من خلال التهديد بالعنف، مؤكدةً على أن ملكية المنشآت والإنتاج والإيرادات النفطية الليبية تعود للشعب الليبي.

وأشار إلى أهمية السماح للمؤسسة الوطنية للنفط وجميع مؤسسات الدولة ذات السيادة بالعمل نيابة عن جميع الليبيين من دون تهديد أو ترهيب، مشدداً على ضرورة أن تظل موارد ليبيا النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني الوحيدة على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم “2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017)”.

وتابع قائلاً:”نحن نتفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من المواطنين ولا سيما في المنطقة الجنوبية وتتضامن الولايات المتحدة مع القادة الليبيين وتحثّهم على مواصلة جهودهم لتحسين الشفافية المالية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتقوية الأمن وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد في إطار الاتفاق السياسي الليبي وخطة العمل التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة”.