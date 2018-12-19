الخارجية الايطالية تجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا بحلول ربيع عام 2019

ليبيا – أعربت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، إيمانويلا ديل ري عن إستعداد بلادها للقيام بدورها لمساعدة الشعب الليبي على الذهاب إلى الانتخابات العامة، المزمع إجرائها بحلول ربيع عام 2019 وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للقوات النظامية الليبية المستقبلية.

ديل ري قالت بحسب وكالة اكي الايطالية خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بمجلس النواب الايطالي حول سياسة بلادها الخارجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إن “إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا هي أولوية استراتيجية لإيطاليا”.

وأشارت إلى أن حكومة بلادها تعتزم تحقيق هذا الهدف بالتحرك على مسارين مزدوجين: دعم وساطة الأمم المتحدة وترسيخ المؤسسات الليبية”.

وأوضحت ديل ري قائلة بأن تجربة هذه السنوات من الاضطرابات في المنطقة تبين ضرورة إنشاء إطار مفاوضات لجمع الجهات الفاعلة إلى طاولة الحوار ، خصوصاً عندما تؤدي عوامل داخلية وخارجية إلى انهيار مؤسسات في بلد ما، منوهة بأن مؤتمر باليرمو الاخير، الذي إلتئم في الشهر الماضي، كان من أجل تحقيق هذا الغرض .