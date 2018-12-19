الرئاسي يعلن بدء التحضير للمؤتمر الاقتصادي الليبي الفرنسي بداية العام القادم

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي احمد معيتيق ظهر اليوم الاربعاء لقاء مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس بيوغرافيا ، بحثا خلاله دعم افاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

معيتيق أعلن بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي عن بدء التحضير للمؤتمر الاقتصادي الليبي الفرنسي وتسهيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين لانجاح المؤتمر الذي سينعقد نهاية الربع الاول من العام 2019، معرباً عن شكره لدعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني وعن أمله في استمرار التعاون وتطويره في مختلف المجالات.

كما أعربت السفيرة عن أملها في استئناف عمل الشركات الفرنسية التي كانت تنشط في مجال الطاقة والصحة والبنية التحتية ، مشددةً على ضرورة معالجة ديون هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة.