السراج يصل حقل الشرارة للقاء محتجي حراك غضب فزان

ليبيا – وصل رئيس المجل الرئاسي فائز السراج اليوم الاربعاء إلى حقل الشرارة النفطي للقاء محتجي حراك غضب فزان الذين أقفلوا الحقل يوم 8 ديسمبر الجاري.

زيارة السراج تأتي بعد إعلانه تخصيص أكثر من مليار دينار لدعم مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية ، وأنه يتفهم مطالب أهالي المنطقة إلا أنه لا يوافقهم في إجراء غقفال الحقل .

يشار إلى أن آخر موقف خارجي بعد البعثة الاممية وأسبانيا جاء صباح اليوم من الخارجية الامريكية حيث طالبت المسلحين الذين أقفلوا الحقل بالانسحاب منه فوراً دون شروط في إشارة منها للكتيبة 30 التى كانت تؤمن الحقل .