السلاك: نريد أن نغلب لغة العقل والحكمة بشأن أزمة حقل الشرارة

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج محمد السلاك على أن حكومة الوفاق تريد تغليب لغة العقل والحكمة بشأن أزمة حقل الشرارة.

السلاك أشار بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعه للمجلس الرئاسي إلى إن أهل الجنوب هم أهل الأصالة وأهل الوطنية والعراقة.

يشار إلى أن تصريحات السلاك تأتي عقب إعلان عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن بداية إنفراج أزمة قفل حقل الشرارة النفطي وبعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى حقل الشرارة النفطي للقاء محتجي حراك غضب فزان الذين أقفلوا الحقل يوم 8 ديسمبر الجاري.