السيسي ورئيس وزراء مالطا يؤكدان على دور الجيش الليبي لدعم الاستقرار في البلاد

ليبيا – التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات وذلك على هامش مشاركة سيادته في فعاليات المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بفيينا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له إن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتسوية السياسية في ليبيا.

وتوافق الجانبان حول محورية دور الجيش الليبي لدعم الاستقرار في البلاد فضلاً عن ضرورة استمرار تأييد مهمة المبعوث الأممي ومساندة تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية.