الشيباني لـ السفير الإسباني: ليبيا دولة عبور وليست مقصد المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني على أن ليبيا دولة عبور بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين وليست دولة مقصد.

جاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية خلال إستقبال الشيباني أمس الثلاثاء لسفير دولة إسبانيا.

وناقش الجانبين سبل التعاون بين وزارتي الداخلية الليبية والإسبانية فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية من حيث الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل والحد من هذه الظاهرة.



وأشار وكيل الداخلية بأنه قد تم إنشاء إدارة تسمي إدارة الدوريات الصحراوية وهي إحدى الإدارات التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية وأوكلت لها مهمة مكافحة ظاهرة الهجرة من الجنوب الصحراوي إلى الساحل الشمالي للدولة الليبية.