العقيد المقرحي: لن نوجه مدافعنا إلا للعدو.. وهذا سبب إستطلاع منطقة أبو نجيم

ليبيا – علق آمر وحدة الاستطلاع بغرفة عمليات سرت الكبرى العقيد ضو المقرحي أمس الثلاثاء على ما قام به بعض افراد دورية الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة بتصوير مقطع يمس إحدى مدن المنطقة الغربية في منطقة أبو نجيم جنوب غرب سرت .

العقيد المقرحي دعا في تصريح نقله مكتب إعلام الغرفة إلى عدم لا إستغلال ما ينشر بمواقع التواصل للتشكيك في نوايا القوات المسلحة ، مؤكداً على أن دورية الاستطلاع هي لحماية قوت الليبيين من الارهابيين والمرتزقة المتمركزة بجنوب بني وليد.

وإعتبر آمر وحدة الاستطلاع بغرفة عمليات سرت الكبرى أن الالتفاف على قوة البنيان المرصوص تبين النية وتوضح الهدف ، مشدداً على ضرورة عدم إستغلال هذه الاحداث لخلق الفتنة ممن وصفهم بـ” المتربصين” .

وأشار العقيد المقرحي إلى أن المؤسسة العسكرية هي كيان مبني على اخلاق وملتزم بمبادئ الوطنية ، مؤكداً على أن الجيش لا يوجه مدافعه الا للعدو .

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت القبض على كل من ظهر في المقاطع المسيئة لإحدى مدن المنطقة الغربية من منطقة أبو نجيم جنوب غرب سرت.