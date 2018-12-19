المساواة بين الجنسين في الأجور تتطلب 200 عام

المساواة بين الجنسين في الأجور تتطلب 200 عام

سويسرا – أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن العام 2017 سجل بعض الانحسار في الفجوة بين رواتب الرجال والنساء في العالم وعلينا الانتظار أكثر من 200 عام لتتحقق المساواة تماما في سوق العمل.

واستند التقرير الذي نشر امس على معطيات من 149 بلدا، أظهرت أن الهوة في الرواتب بين الجنسين انحسرت بشكل عام، لكن في المقابل انخفض الحضور النسائي في مجال السياسة، وانخفضت أيضا قدرتهن على الاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية.

وتوقع التقرير أنه وفي حال استمرّت وتيرة التحسن على ما هي عليه، فلن تزول الفروقات بين الجنسين في معظم المجالات قبل 108 سنوات، وفي مجال العمل قبل مئتي عام.

وتناول التقرير تحديدا أربعة مجالات هي الصحة والتعليم والسياسة وعالم العمل.

هذا ولفت إلى وجود تراجع في مجالات التعليم والصحة والحضور السياسي للمرأة في هذا العام بعد سنوات من التقدم، ولم يسجل تحسن سوى في مجال العمل، مشيرا إلى أن الفرق بين الرواتب ما زال يناهز 51 %.

ويتوقع أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء في أوروبا الغربية خلال 61 عاما، أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد يتطلب الأمر 153 عاما.

وتعدّ آيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا من أفضل البلدان في مجال المساواة، أما الأسوأ فهي سوريا والعراق وباكستان واليمن.

المصدر: أ ف ب