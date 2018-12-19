الملك عبد الله الثاني يبحث مع وزير المالية العراقي توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الملك عبد الله الثاني يبحث مع وزير المالية العراقي توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الأردن – بحث الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، توسيع العلاقات الاقتصادية مع العراق.

جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير المالية فؤاد حسين بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي تلقت الأناضول نسخة منه.

وبحسب المصدر، جرى خلال اللقاء تأكيد “العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات”.

وركز اللقاء على “فرص توسيع التعاون بين الأردن والعراق، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعي الطاقة والنقل”.

وأشاد ملك الأردن بنجاح العملية السياسية في العراق.

وأكد دعم الأردن لأمن واستقرار العراق ومساندة جهوده المبذولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم، وبما يخدم تطلعات شعبه.

بدوره، عبر نائب رئيس الوزراء العراقي عن تقدير بلاده لمواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، الداعمة لبلاده، والحرص على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة، خدمة لمصالحهما المشتركة، بحسب البيان.

ولم يذكر الديوان الملكي الأردني في بيانه موعد وصول المسؤول العراقي إلى المملكة، ومدة زيارته لها.

وتأتي زيارة فؤاد حسين بعد نحو شهر من زيارة الرئيس العراقي برهم صالح للمملكة، منتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بحثا خلالها إعادة أموال بلاده المجمدة والمهربة في الأردن، وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصعد، وخاصة الاقتصادية منها والأمنية.