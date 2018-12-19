النفط يصعد من أدنى مستوياته في 14 شهرا

فيينا – صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأربعاء، من أدنى مستوياتها المسجلة في أكثر من 14 شهرا، مع استمرار تخوفات زيادة تخمة المعروض.

وأبدت “أوبك” في تقرير، الأسبوع الماضي، تشاؤمها حيال الطلب العالمي على النفط الخام في 2019، إذ تتوقع نموا بـ 1.29 مليون برميل يوميا، مقارنة مع نمو بـ 1.5 مليون برميل يوميا في 2018.

وبحلول الساعة (07:29 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.21 بالمئة أو 12 سنتا، إلى 56.38 دولارا للبرميل.

وبنسبة 0.09 بالمئة أو 6 سنتات، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يناير/ كانون الثاني، إلى 46.62 دولارا للبرميل.

ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بين كبار المنتجين في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.