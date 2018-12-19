الهاتف Lenovo Z5S Ferrari Edition قد يصل مع 12GB من الذاكرة العشوائية

الصين – تعزيز قوة الهواتف الذكية لا يعتمد فقط على تحسين الجانب المتعلق بالعتاد، بل يعتمد أيضًا على تعزيز الجانب المتعلق بالبرمجيات، فهناك حاجة ملحة للتوافق بين العتاد والبرمجيات للحصول على أفضل أداء ممكن.

هذا هو السبب في أن حشو الكثير من قوة المعالجة أو الذاكرة العشوائية في الهاتف الذكي لا يعني بالضرورة أنه الأفضل في السوق، ولكننا نفترض بأن ذلك يجعل الجهاز يبدو أكثر جاذبية من الناحية التسويقية.

في الواقع، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من الصين نقلاً عن مشاركة تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فيبدو أن شركة Lenovo تعتزم إطلاق نسخة خاصة من الهاتف Lenovo Z5S تحمل إسم Lenovo Z5S Ferrari Edition، وهي النسخة التي تردد الآن بأنها ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية. وبطبيعة الحال، يمكن لأي شخص تخمين سبب الحاجة إلى هذا القدر الكبير من الذاكرة العشوائية، ولكن يبدو أنه سيتم تسويق هذا الهاتف على أنه هاتف موجه للاعبين، لذلك ربما تكون هذه محاولة لإثبات مدى قوة الهاتف. وبطبيعة الحال، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك ألعاب محمولة تتطلب هذا القدر الكبير من الذاكرة العشوائية.

لقد رأينا كيف دفعت الشركات الحدود عندما يتعلق الأمر بمقدار الذاكرة العشوائية المستخدمة في الهواتف الذكية. على سبيل المثال، قامت شركة OnePlus بكشف النقاب عن الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition والذي يضم 10GB من الذاكرة العشوائية. وبالتالي، لا يجب أن نستغرب في حالة إذا قامت شركة Lenovo بدورها بالكشف عن الهاتف Lenovo Z5S Ferrari Edition مع 12GB من الذاكرة العشوائية.

ولكن كما سبق وأشرنا، فالذاكرة العشوائية ليست دائمًا كل شيء، فقد رأينا في العديد من المناسبات كيف إستطاع الهاتف iPhone XS Max مع 4GB فقط من الذاكرة العشوائية التفوق على الهواتف الذكية الأخرى المزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية، لذلك في حين أننا لا ننكر أن الذاكرة العشوائية أمر حيوي، فهي لا تسرد القصة الكاملة.