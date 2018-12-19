بالصور | القيادة العامة تعلن إستهداف مليشيات إبراهيم جضران في منطقة السدادة

ليبيا – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة اليوم الاربعاء عن إستهداف وحدات القوات المسلحة تجمعاً لميليشيات رئيس حرس المنشآت النفطية السابق التابع لدفاع الوفاق إبراهيم جضران المدعوم من “سرايا الدفاع عن بنغازي”.

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شعبة الإعلام الحربي أوضحت بأنها داهمت مواقع مليشيات الجضران في قلعة السدادة الواقعة جنوب شرق مدينة مصراتة ، مؤكدةً على أن وحدات الجيش ألحقت بقوات الجضران خسائر في الأرواح والعتاد وأنها تطاردهم نحو بوابة السدادة.

يشار إلى أن قوات إبراهيم جضران المدرج على قائمة عقوبات مجلس الامن والولايات المتحدة كان يستعد لشن هجوم على منطقى الهلال النفطى إنطلاقاً من قلعة السدادة قبل أن تفاجئه وحدات الجيش صباح اليوم بهجوم مباغث .