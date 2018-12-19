بالصور | جمارك ميناء الخمس تؤكد وجود رشاشات ضمن شحنة السلاح التركية

ليبيا – تأكيداً لما انفردت به المرصد صباح ومساء الثلاثاء ، أكدت مصلحة الجماركة بميناء الخمس ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا .

مصلحة الجمارك بميناء الخمس أوضحت فى بيان تلقته المرصد من مسؤول بالجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح اليوم على أساس أنها مواد غير قتالية.

يشار إلى أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات