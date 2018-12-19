برشلونة يكشف حقيقة اتفاقه مع رابيو

أسبانيا – كشف نادي برشلونة، حقيقة توصله لاتفاق نهائي مع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أكدت أمس الثلاثاء، توصل النادي الكتالوني لاتفاق نهائي مع رابيو، بعد فشل مفاوضات التجديد مع سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة نفى بشكل قاطع وجود اتفاق مع رابيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا يريد أن يعمل بشكل مثالي في هذا الملف، خاصة وأنه تفاوض مع النادي الباريسي من قبل لتأكيد اهتمامه باللاعب، قبل أن يقدم عرضين في الصيف الماضي ويتم رفضهما.

ونوهت بأن برشلونة سيجري مفاوضات مع اللاعب في شهر يناير/ كانون ثان المقبل، بشكل قانوني، حيث يحق للاعب التفاوض مع أي ناد، في ظل أن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

المصدر : كوورة