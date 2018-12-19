بعد إعفائه من مهامه.. قنصو يعتذر للشعب الليبي عن أي تقصير أو اخفاق

ليبيا – رحب وزير الحكم المحلى السابق بحكومة الوفاق بداد قنصو بقرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 القاضي بتسمية وزير حكم محلي مفوض جديد.

قنصو تقدم بالشكر في بيان له تلقت المرصد نسخة منه للمجلس الرئاسي رئيساً ونواباً واعضاء ووزراء كذلك أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وعمداء البلديات والمجالس البلدية ونشطاء المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام لدفعهم نحوت حقيق المصلحة العليا للوطن وحمل لواء الوطن والوفاق في ظل الظروف الصعبة.

وأكد على أنه قد عمل بكل ما يملك من قدرات في سبيل إنجاح العمل وحاولة الإصلاح بقدر الإمكان وبابسط الإمكانيات، مثمناً جهود مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة والقطاعات التابعة للوزارة التي تبذل من اجل تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن.

واشار إلى الدور الهام الذي قامت به وزارة الحكم المحلي للمساهمة في البرنامج الإصلاحي الذي نظمه المجلس الرئاسي والعديد من المصالحات في المناطق التي نشبت بها بؤر للتوتر، متمنياً أن ترفع المعاناة عن أبناء الشعب وتستقر الدولة بسواعد أبناءها.

ختاماً قدم قنصو إعتذاراً لأبناء الشعب الليبي عن أي تقصير أو اخفاق، متمنياً التوفيق والسداد لوزير الحكم المحلي المكلف ميلاد الطاهر.