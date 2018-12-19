تخصيص 10 ملايين "شاقل" للموساد لتنفيذ مهام خارجية محددة!

أسرائيل – ذكرت قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية أن تل أبيب تعمل على تمرير تمويل قيمته 10 ملايين شاقل للموساد بهدف زيادة أمن المؤسسات اليهودية في العالم.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الميزانية الإضافية التي ستخصص لجهاز الموساد ستمرر عن طريق إحدى الوزارات.

ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين أن هذه الأموال “خصصت لدعم جهات أمنية محلية وللمساهمة في تنسيق أنشطة بينها”.

ولفت موقع “i24news” إلى أن الميزانية المذكورة لن “تصل مباشرة من ميزانية الموساد، وإنما من ميزانية هذه الوزارة، بهدف توفير الأمن لهذه المجتمعات اليهودية. وهكذا، فإن إسرائيل في الواقع تمول أمن يهود يعيشون بالخارج وليسوا مواطنين إسرائيليين”.

وأوضحت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أن إسرائيل بواسطة الموساد تنشط في “دول أجنبية وتشارك في توفير الأمن لليهود حول العالم، بالرغم من أن مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق تلك الدول” التي يعيش فيها اليهود.

المصدر: i24news