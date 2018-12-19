تراجع "عجز" الميزانية السعودية

السعودية – أعلنت السعودية أن العجز في ميزانيتها للعام 2019، التي اعتبرت الأكبر في تاريخ المملكة، سيبلغ 35 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في بيان، أن الميزانية العامة للدولة لعام 2019 المالي بحجم إنفاق قدره 1.106 ترليون ريال (نحو295 مليار دولار) بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018، كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال (260 مليار دولار تقريبا)، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019 نحو 131 مليار ريال، (حوالي 35 مليار دولار)، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال (نحو 36 مليار دولار) في العام 2018 بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الوزير في بيانه إن هذا العجز سيتم تمويله عبر “السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة”، وعبر الاقتراض.

وأشار الجدعان إلى أن العجز في سنة 2018، قبل نحو أسبوعين من نهايتها، بلغ 136 مليار ريال (36 مليار دولار)، في انخفاض عن العجز الذي توقعته لهذه السنة المالية والذي كان مقدرا بنحو 195 مليار ريال (52 مليار دولار).

وذلك في حين بلغ العجز في الميزانية العامة لعام 2017، مقدار 63 مليار دولار.

وتشهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا منذ 2014 حين انهارت أسعار النفط.

ومع التوقعات بأن يبلغ العجز في سنة 2019 نحو 35 مليار دولار، يصبح مجموع العجز المتراكم منذ 2014 نحو 313 مليار دولار.

المصدر: واس + وكالات